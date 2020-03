கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை மாநகராட்சிக்கு பண உதவி அளிக்கலாம்

சென்னை : 'கொரோனா வைரஸ்' தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு, மாநகராட்சிக்கு பண உதவி அளிக்கலாம் என, மாநகராட்சி கமிஷனர், பிரகாஷ் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.சென்னை மாநகராட்சி கமிஷனர் பிரகாஷ் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு:சென்னை மாநகராட்சியில், கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட, தன்னார்வலர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது.



அதன்படி, www.chennaicorporation.gov.in என்ற, இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும், 044 - 2538 4530 என்ற, தொலைபேசி எண் வாயிலாகவும் பதிவு செய்யலாம். இதற்காக, யாரும் மாநகராட்சி அலுவலகத்திற்கு வர வேண்டாம். சமூக இடைவெளியை அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும். தன்னார்வலர்கள், அரிசி, பருப்பு, சமையல் எண்ணெய், 'சானிட்டரி நாப்கின்' மற்றும் சாம்பார், ரசம் பொடி போன்ற அத்தியாவசிய திடப்பொருட்கள், முக கவசங்கள், கிருமி நாசினி, கைகளை சுத்தம் செய்யும் சோப்பு திரவம் ஆகியவற்றை வழங்கலாம்.



இந்த பொருட்களை, கீழ்ப்பாக்கம், ஜெ.ஜெ., உள்விளையாட்டு அரங்கம், அண்ணா நகர் கிழக்கு அம்மா அரங்கம் ஆகிய இடங்களில் வழங்கலாம்.மேலும், 'THE COM MISSIONAR, GREATER CHENNAI CORPORATION, ICICI BANK NUNGAMBAKKAM BRANCH -A/C. No: 000901126630 -MICR No: 600229003 -IFSC CODE: ICICI000009' என்ற, மாநகராட்சி வங்கி கணக்கிற்கு காசோலை வாயிலாகவும் பணம் செலுத்தலாம்.இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

