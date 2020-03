மதுபான கடைகளை திறக்க 'பாலிவுட்' நடிகர் கோரிக்கை

மும்பை : 'கொரோனா' வைரஸ் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், மதுபான கடைகளை திறக்கக்கோரி, 'பாலிவுட்' மூத்த நடிகர் ரிஷி கபூர் அரசிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.



இந்தியாவில் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை, கணிசமாக உயர்ந்து வருகிறது. இதற்கிடையே, வைரஸ் பரவலை தடுக்க, மத்திய, மாநில அரசுகள், பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றன. நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ளது. அத்தியாவசிய பொருட்கள் மட்டுமே மக்களுக்கு கிடைக்கும் வகையில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.



இந்நிலையில், மதுபான கடைகள் தொடர்பாக, மூத்த பாலிவுட் நடிகர், ரிஷி கபூர் வெளியிட்டுள்ள பதிவு, சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது. அவர் 'டுவிட்டரில்' குறிப்பிட்டுள்ளதாவது:உரிமம் வைத்துள்ள அனைத்து மதுபான கடைகளும், மாலை வேலையில் இயங்க, அரசு அனுமதி வழங்கவேண்டும். இப்போது, மது பானங்கள், நாடு முழுவதும் சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. மாநில அரசுகளுக்கு, கலால் பணம் தேவைப்படும். இந்த கோரிக்கையை வைப்பதால், என்னை தவறாக நினைத்துக் கொள்ள வேண்டாம். இது என்னுடைய கருத்து. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.



Think. Government should for sometime in the evening open all licensed liquor stores. Don't get me wrong. Man will be at home only what with all this depression, uncertainty around. Cops,doctors,civilians etc... need some release. Black mein to sell ho hi raha hai. ( cont. 2)