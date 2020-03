அரசின் கட்டுப்பாட்டில் தனியார் மருத்துவமனைகள்: ஜெகன் அதிரடி

இதன் மூலம் இந்த தனியார் and கார்பொரேட் மருத்துவ மனைகள் பொது மக்களிடம் இந்த கஷ்டமான கரோன வைரஸ் ஆட்டிப்படைக்கும் நேரத்திலும், ஊரடங்கு அமுலில் இருக்கும் நாட்கள் வரை கொள்ளை அடிக்க இயலாது. அதனால்தான் இவர்களுக்கு இவர் இப்படி செய்வதில் மகிழ்ச்சி இல்லை.மனமும் இல்லை.இதுபோன்ற தைரியமான முடிவை எல்லா மாநில முதல்வர்களும் இப்போதே எடுத்து பொது மக்களுக்கு தடை இல்லா இலவச மருத்துவ வசதியை அளிக்கவேண்டும். Very Good and appreciated decision by Mr.Jagan Mohan Reddy garu.