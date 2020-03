யோகா வீடியோ: பிரதமர் மோடிக்கு இவாங்கா டிரம்ப் பாராட்டு

வாஷிங்டன்: பிரதமர் மோடியின் யோகா அனிமேஷன் வீடியோவிற்கு அமெரிக்க அதிபர் டெனால்டு டிரம்ப் மகள் இவாங்கா பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

நாட்டில் பரவியுள்ள கொரோனாவை தடுக்கும் விதமாக பிரதமர் மோடி 21 நாள் ஊரடங்கு அமல்படுத்தியுள்ளார். இந்நிலையில் நேற்று மோடி யோகா செய்யும் அனிமேஷன் வீடியோ வெளியானது. இதில் ஊரடங்கால் வீட்டில் இருப்பவர்கள் தங்கள் மன அழுத்தத்தை போக்கவும், உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க எப்படி யோகா செய்யலாம் என்பது குறித்து அந்த வீடியோ பதிவு பிரதமர் டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியானது.











இந்த வீடியோவை அமெரிக்க அதிபர் டெனால்டு டிரம்ப் மகள் இவாங்கா, வெகுவாக பாராட்டியுள்ளார். இது குறித்து அவர் ரீ டுவிட் செய்திருப்பதாவது, 'உங்களின் வீடியோ மிகவும் அருமையாக உள்ளது. வாரத்திற்கு ஒரு முறை அல்லது இரு முறை என எப்பொழுதெல்லாம் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நான் யோகா செய்ய தவறுவதில்லை. நன்றி' இவ்வாறு இவாங்கா பாராட்டியுள்ளார். இவாங்கா டுவிட்டை 20 ஆயிரம் பேர் லைக் செய்துள்ளனர்.









This is wonderful! Thank you @narendramodi!#TogetherApart https://t.co/k52G4viwDs



— Ivanka Trump (@IvankaTrump) March 31, 2020









