தூய்மைப் பணியாளருக்கு மலர் தூவும் பொதுமக்கள்; வைரல் வீடியோ

பாட்டியாலா: கொரோனா அரக்கனை எதிர்த்து போராடி வரும், தூய்மை பணியாளர் ஒருவருக்கு, ரூபாய் நோட்டுகளால் ஆன மாலையிட்டும், மலர் தூவியும் பொதுமக்கள் மரியாதை செலுத்தினர். இந்த நெகிழ்ச்சி சம்பவம் பஞ்சாபில் நடந்தது



கொரோனா எனும் கொடும் அரக்கனை, இந்தியாவிலிருந்து அகற்றும் பணியில், டாக்டர்கள், நர்ஸ்கள், போலீசார்கள் மற்றும் தூய்மைப் பணியாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு அளித்து, இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் நாம் வீட்டிற்குள் இருந்தாலே போதும்.













இந்நிலையில், பஞ்சாப் மாநிலம் பாட்டியாலாவிலுள்ள நாபா பகுதியில் வசிப்பவர்கள் தூய்மைப் பணியாளர்களை கவுரவிக்கும் வகையில் செய்த செயல், அனைவரையும் நெகிழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்கி உள்ளது. அப்பகுதியில், துப்புறவு பணி செய்யும் தூய்மை பணியாளருக்கு மாலை அணிவித்தும், வீட்டின் மாடியிலிருந்து அவர்கள் மீது மலர் தூவியும், கைகளை தட்டியும் பாராட்டு தெரிவித்தனர். அதில் ஒருவர் ரூபாய் நோட்டுகளால் ஆன மாலையை அவருக்கு அணிவித்தார். இதுதொடர்பான வீடியோ வெளியாகி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி உள்ளது.



#WATCH Punjab: Residents of Nabha in Patiala applauded sanitation workers by clapping for them and showering flower petals on them. Some even offered garlands of currency notes to one of the workers. #COVID19 (31-3-2020) pic.twitter.com/238f6oBlWn



— ANI (@ANI) March 31, 2020

