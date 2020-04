கொரோனா நிவாரண நிதிக்கு 100 சதவீத வரி விலக்கு

புதுடில்லி : பிரதமர் மோடி, கொரோனா பாதிப்பை சமாளிக்க, 'PM CARES Fund' எனப்படும், குடிமக்கள் உதவி மற்றும் அவசர கால நிவாரண நிதியத்தை ஏற்படுத்தி, அனைவரும் தாராளமாக நிதியுதவி அளிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.



அதன்படி, நிதியுதவி அளிப்போருக்கான வரிச் சலுகை குறித்த விபரம்:l ஒருவர், நன்கொடை அளிக்கும் தொகைக்கு, வருமான வரி சட்டம், 80ஜி பிரிவின் கீழ், 100 சதவீத வரி விலக்கு கிடைக்கும். நடப்பு நிதிஆண்டின் வருவாயில், வரிச் சலுகை பெறுவதற்கு தகுதி பெறுவார். மொத்த வருவாயில், 10 சதவீத வரி கழிவிற்கான வரம்பு, நன்கொடைக்கு பொருந்தாது எனவும், மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.l வரும், ஜூன், 30 வரை அளிக்கப்படும் நன்கொடைக்கு, கடந்த, 2019--20ம் நிதியாண்டிற்கான வருமான வரியில், கழிவு கோரலாம்.l ஒருவர் தன்னால் எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவிற்கு நிதி வழங்கலாம்.



மின்னணு முறையில் பின்வரும் கணக்கில் பணம் செலுத்தலாம். Account Name: PM CARES, Account Number: 2121PM20202, IFSC Code: SBIN0000691, SWIFT Code: SBININBB104, Name of Bank & Branch: State Bank of India, New Delhi Main Branch.l அத்துடன், 'PM CARES Fund'ன் pmcares@sbi. என்ற 'யு.பி.ஐ., - ஐ.டி.,' மூலமாகவும் பணம் செலுத்தலாம். இவை தவிர, www.pmindia.gov.in. வலைதளத்தில், 'நெட் பேங்கிங், டெபிட், கிரெடிட் கார்டு' வாயிலாகவும் நன்கொடை வழங்கலாம்.l யு.பி.ஐ., வழியாக, பீம், போன் பே, அமேசான் பே, குகூள் பே, பேடிஎம், மொபிக்விக் உள்ளிட்ட மொபைல் 'ஆப்'கள் மூலமாக நிதி தரலாம்.வெளிநாட்டினர் எந்த வகையில் நன்கொடை வழங்கலாம் என்பது குறித்த விபரங்கள், அடுத்த இரண்டு நாட்களில் வெளியிடப்படும், என, மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.



'விப்ரோ' ரூ.1,125 கோடி நிதியுதவி அசீம் பிரேம்ஜியின், 'விப்ரோ' குழுமம், பிரதமரின் குடிமக்கள் உதவி மற்றும் அவசர கால நிவாரண நிதியத்திற்கு, 1,125 கோடி ரூபாய் வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளது. இதில், அசீம் பிரேம்ஜி அறக்கட்டளை, 1,000 கோடி ரூபாயும், விப்ரோ, 100 கோடி ரூபாயும், விப்ரோ எண்டர்பிரைசஸ், 25 கோடி ரூபாயும் வழங்குகின்றன. எஸ்.பி.ஐ., எனப்படும், ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியாவின், 2.56 லட்சம் ஊழியர்கள், தங்களின் இரண்டு நாள் ஊதியமான, 100 கோடி ரூபாயை வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளனர்.

