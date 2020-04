500 கி.மீ., நடந்துவந்த தமிழக தொழிலாளி பலி

இந்தியாவின் 80% yes 80% work force is provided by migrant laborers only. களநிலவரத்தை அறிந்து கருத்தை சொல்லணும். இதை பற்றிய ஒற்றை அறிவும் இல்லாமல், வெறும் நான்கே மணிநேர எச்சரிக்கை கூட இல்லை, எடுத்தோம், கவுத்தோம் என்கிற பாணியில் செயல்படும் நம்பள்கி பிரதமருக்கும் அவருக்கு ஜால்றா அடித்து மூளையில்லாமல் செயல்படும் நிர்வாகமும் இதற்கு காரணமே இல்லை அப்படித்தானே?...