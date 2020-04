வாகன அனுமதி கலெக்டரிடம் பெற வேண்டும்

ஊட்டி:நீலகிரி கலெக்டர் இன்ன சென்ட் திவ்யா அறிக்கை:கொரோனா வைரஸ் தடுப்புநடவடிக்கையாக, 144 தடை உத்தரவு அமலில் உள்ளது. அத்தியாவசிய பொருட்கள் கொண்டு செல்ல எவ்வித தடையும் இல்லை. இறப்பு, மருத்துவ சிகிச்சை, திருமணம் போன்ற அவசர தேவைகளுக்கான வாகன அனுமதிகள் அனைத்தும் தாசில்தார் அலுவலகத்தில் வழங்கப்பட்டு வந்தது.இன்று முதல் வாகன அனுமதிகள் அனைத்தும் மாவட்ட கலெக்டரிடம் பெற வேண்டும். மாவட்ட கலெக்டரிடம் நேரடியாக வந்து விண்ணப்பிக்க சிரமம் ஏற்படுவதால், https://nilgiris.nic.in என்ற இணைய தள முகவரியில், covid-19 click here to apply for vehicle movement passes (e pass) என்பதை 'கிளிக்' செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

