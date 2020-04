ஐசியுவில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு தரப்படும் சிகிச்சை என்ன?

Invasive மற்றும் Non Invasive என்ற முறையை பலர் தவறாக புரிந்து கொள்வார்கள் குறிப்பாக மாணவர்கள், மருத்துவ மாணவர்களும் குழம்புவது உண்டு. காரணம் புத்தகங்களில் அதை பற்றி தெளிவாக எழுதி இருக்க மாட்டார்கள். invasive என்றால் நோயாளிக்கு வலிக்கும் வகையில் கருவிகள் பொருத்தவேண்டும் என்றும் non invasive என்றால் எதிர்பதமான வார்த்தை என்பதும். non என்ற சொல் எத்ரிபதமாக மாற்றப்பயன்படுவது அல்லவா? நிறைய பேர் ஆபத்தான முறைகள் invasive என்று குழம்புவதும் உண்டு. குறிப்பாக சொல்வதானால் எக்ஸ்-ரே ஆபத்து என்றும் (உண்மையில் அப்படி இல்லவே இல்லை) அது ரிஸ்க் என்பதால் (ரிஸ்கும் இல்லை உண்மையில்) அது இன்வாஸிவ் என்றும் அல்ட்ராசவுண்ட் பாதுகாப்பானது ரிஸ்க் இல்லை என்பதால் அது நான்இன்வாஸிவ் என்றும் தவறாக புரிந்து கொள்வதும் உண்டு. எக்ஸ்-ரேகோ, கேளா ஒலிகளுக்கோ இதில் சம்பந்தமில்லை. இரண்டும் இரண்டுவகையிலும் வரும். செய்கின்ற தொழில் நுட்பம் தான் முக்கியம். அல்ட்ராசவுண்ட் கருவி மூலம் செய்கின்ற fine needle biopsy இன்வாஸிவ் தானே என்று முதலில் மாணவர்களை கேட்டு அவர்களை சற்று சிந்திக்க விடவேண்டும். அறிவியலுக்குள்ளும் மருத்துவத்திற்குள்ளும் நுழைய வேண்டாம். அது எங்காவது இப்போதைக்கு இருந்து விட்டு போகட்டும்.