ஊரடங்கை நீட்டிக்க முதல்வர்கள் வலியுறுத்தல்

VERY SOON WE ARE IN STAGE-3 வணக்கம் அரசுக்கு, முன்பும் இதுபோல் கொள்ளைநோய் (virus diseases காலராநோய், பெரிய அம்மைநோய் மற்றும்பல) வந்துஉள்ளது, மருத்துவம் மற்றும் அறிவியலில் முன்னேறதா அப்போதே அதை வென்றுஉள்ளோம். தற்போது மருத்துவம் மற்றும் அறிவியலில் மேம்பட்டு உள்ளபோதிலும் ஏன் இந்த தடுமாற்றம்? அரசின் தற்போதைய ஒரேவேலை கொரோனா பாதித்தவர்களை, வீடு வீடாக சென்று சோதிப்பது மட்டுமே தீர்வு. கொரோனாவால் பாதிக்கபட்டவர் மருத்துவமனையை தேடி வரும்வரை அரசு காத்துஇருக்காமல், கொரோனவால் யார்யார் (சளி, காய்ச்சல், இருமல்) பாதிக்க பட்டுஉள்ளர்கள் என்று வீடுதேடி சென்று சென்சஸ் எடுப்பதுபோல் சோதனை செய்து இவர்களை மட்டும் தனிமை படுத்தவேண்டும் அதை (TEMATIC REVIEWS) பதிவுசெத்துக்கொள்ளவேண்டும் தொடர்ந்து அவர்கள் குடும்பத்தாரையும் கண்காணிப்பு செய்யவேண்டும். இதை தொடர்ந்து செய்யாமல் வெறுமனே வாய்ச்சவடால் (அரசு) பேசிக்கொண்டு இருந்தால் எந்த முன்னேற்றமும் இருக்காது.