ஊரடங்கு மேலும் 2 வாரம் நீடிக்கும்; டில்லி வட்டார தகவல்

புதுடில்லி: கொரோனா பரவல் காரணமாக நாடு முழுவதும் முழு ஊரடங்கு உத்தரவு வரும 14 ம் தேதி முடிவடைய உள்ள நிலையில் பிரதமர் மோடி இன்று முதல்வர்களுடன் வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் முக்கிய ஆலோசனை நடத்தினார். இந்த ஆலோசனையில் முதல்வர்கள் பலர் ஊரடங்கை நீட்டிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதனை கேட்ட பிரதமர் மேலும் 2 வாரங்களுக்கு ஊரடங்கை நீட்டிக்க ஒத்து கொள்வதாக அவர் கூறியுள்ளதாக டில்லி வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.





பிரதமர் மோடி வீடியோ கான்பரன்சிங் முறையில் அனைத்து மாநில முதல்வர்களுடன் ஆலோசனை நடத்திய கூட்டத்தில் டில்லி முதல்வர் கெஜ்ரிவால், தமிழக முதல்வர் இபிஎஸ், மேற்குவங்க முதல்வர் மம்தா பஞ்சாப் அமரீந்தர்சிங் , முதல்வர் மற்றும் பல முதல்வர்கள் ஊரடங்கை நீட்டிக்க வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்தார்.



இந்த கூட்டம் முடிந்த பின்னர், கெஜ்ரிவால் டுவிட்டரில் வெளியிட்ட பதிவு: ஊரடங்கை நீட்டிப்பது என பிரதமர் மோடி சரியான முடிவை எடுத்துள்ளார். இன்று, இந்தியாவின் நிலை மற்ற வளர்ந்த நாடுகளை விட சிறப்பாக உள்ளது. இதற்கு, ஊரடங்கை முன்கூட்டியே அமல்படுத்தியது தான் காரணம். இந்நேரத்தில் ஊரடங்கை ரத்து செய்தால், அனைத்து பலன்களையும் இழந்துவிடுவோம். இதனால், பலன்களை ஒருங்கிணைக்க, ஊரடங்கை நீட்டிக்க வேண்டியது முக்கியமானது. இவ்வாறு அந்த பதிவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

PM has taken correct decision to extend lockdown. Today, India's position is better than many developed countries because we started lockdown early. If it is stopped now, all gains would be lost. To consolidate, it is imp to extend it