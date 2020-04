ஊடரங்கு: 25 மாவட்டங்களில் புதிய பாதிப்பு இல்லை

தினம் தினம் வெயில் கால Temperature மாதிரி இந்த கரோனா வைரஸ் பெருகிக்கொண்டே போகிறது.எப்படி இது பரவுகிறது என்று யாருமே கண்டுபிடிக்காமல் ஏதோ ஏதோ காரணம் சொல்லி மக்களை stay at home and safe yourself என்று சுலோகங்களை சொல்லி மக்களை தனிமைபடுத்தி மீளமுடியாத கஷ்டங்களுக்கு ஆளாக்குகிறார்கள். முதியோர்களும்,நோயாளிகளும் தங்கள் இறுதி காலங்களை எண்ணி எண்ணி கண்ணீருடன் காலம் தள்ளுகிறார்கள்.என்று தீருமோ இந்த ஊரடங்கு என்று கனவிலே வாழ்கிறார்கள்.இது காலத்தின் கோலமா அல்லது கடவுளின் சாபமா என்று குழம்பிய வாழ்க்கையை தினம் தினம் அனுபவிக்கிறார்கள்.காலமும் மாறவில்லை,ஆண்டவன் கருணையும் காட்டவில்லை.பொறுப்போம் நல்லதை எதிர் நோக்கி.