இந்தியாவின் வளர்ச்சி 7.4 சதவீதம்: ரிசர்வ் வங்கி கணிப்பு

சும்மா காமெடி பண்ண கூடாது...... எப்படி 7 ஆயிடும்.....விநாயகர் ஃபுல்லா டவுன்லோட் பணவீக்க விகிதம் குறைவுக்கு காரணம்..... பணச் செலவுகள் அதிகமாக இருக்கு..... விலைவாசி உயர்வு மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு தமது பைத்தியக்காரத்தனம் பேசக்கூடாது...... இந்தியா has fall down economy..... aise MBA student I know very well .