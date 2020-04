ஊரடங்கு தளர்வுகள் அதிகமாகலாம்: மத்திய அமைச்சர்

Posted via:

தளர்த்துவோம்...ஆனா தளர்த்த மாட்டோம்... கொரோனா கட்டுக்குள் இருக்கு... ஆனா கட்டுக்குள் இல்லை... விமானங்கள் மே 3 முதல் இயங்கும்...ஆனா இயங்காது... எக்கானமி வளர தளர்வு அவசியம்... ஆனா இந்தியா சூப்பரா வளர்ந்திடுச்சு... தொழிலாளர்கள் வேலைக்குச் செல்லலாம்...ஆனா வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும்...அமைச்சர்கள், அரசு அதிகாரிகள் சிலர், போலீஸ் மட்டும் வேலை வெட்டியோடு நல்லா இருங்கோ... தினமும் காலைல ஒரு உத்தரவு, அப்புறம் மத்தியானம் கவுண்ட்டர் உத்தரவு, அப்புறம் சாயங்காலம் அதை மறுத்து மூணாவது உத்தரவுன்னு தீயா வேலை செய்யுங்கோ...enjoy while you can.