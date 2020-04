தமிழகத்தில் 1596 பேருக்கு கொரோனா; 18 பேர் பலி

இந்தியாவின் மொத்த காரோனா பாதிப்பில் 29.8% சதவீதம் டெல்லி தப்ளிகீன் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு திரும்பி வேறு வேறு மாநிலங்களுக்கு சென்று பரப்பிய புண்ணியவான்கள் . தகவல் ND TV .ND TV மோடி பாஜக எதிர்ப்பில் No 1.