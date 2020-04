அமெரிக்காவில் பறை இசையை பரப்புகிறோம்!

வாழ்த்துக்கள். திக்கெட்டும் பரவட்டும் தமிழரின் பறையிசை. தமிழ் இசை இந்தியாவிலே முதன்மையானது.Tamil Pan or Isai or music ( Iyal, Isai and nadagam) is the recorded earliest music in India. Silapathigaram ( also 2000years back in Tholkappium, Natrinai, kurunthogai and others) authored by Ilango Adigal around 500CE (1500 years ago) gives a perfect deion about Classical Music. Is it not amazing that somebody in the Tamizh land defined all these as early as the 5th century? In just one verse, he gives the names of the seven swaras as per Tamizh PaN. குரலே, துத்தம், கைக்கிளை, உழையே இளியே, விளரி, தாரம் என்றிவை எழுவகை இசைக்கும் (Swaptha Swaram) எய்தும் பெயரே சவ்வும் (Sa) ரிவ்வும் (Ri) கவ்வும் (Ka) மவ்வும் (Ma) பவ்வும் (Pa) தவ்வும் (Tha) நிவ்வும் (Ni) என்றிவை ஏழும் அவற்றின் எழுத்தே ஆகும் Sa-Kural Ri-ThuththamGa-KaikkiLaiMa-UzhaiPa-ILiDha-ViLariNi- Tharam. In another verse, he says PaNs(Ragams) are obtained by arranging the 12 Kovais(swaras) in a specified structure in the ascending and descending scale. Sa-Kural Ri-ThuththamGa-KaikkiLaiMa-UzhaiPa-ILiDha-ViLariNi- Tharam.