ஜெர்மனி மிகச்சிறிய ஐஸ்கட்டி: மெர்கெல் எச்சரிக்கை

"மிகச்சிறிய ஐஸ்கட்டிதான் ஜெர்மனி" என அதிபர் அப்படி சொல்லியிருக்க மாட்டார்கள். அது ஒரு .Standard phrase. "What we see is only a tip of the ice berg" ன்னு ஒரு சொலவடை. அதாவது ஐஸ்பேர்க் கடல்ல மேல சின்னதா தெரியும். கடலுக்குள்ள மலை மாதிரி மறைஞ்சிருக்கும். அப்படி ஒன்னு தான் டைட்டானிக் கப்பலையே கவுத்துது. அதைத் தான் அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க. கொரோனால வர இருக்கிறா ஆபத்து ஜாஸ்தி... இப்ப பார்க்குறது சின்ன (டிப்பு) ஐஸ்கட்டி தான்னு சொல்லியிருப்பாங்க.