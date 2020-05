வெளிநாடுகளில் சிக்கிய இந்தியர்களை அழைத்து வர மத்திய அரசு ஆலோசனை

கூட்டி வருவதாக இருந்தால் அந்த விமானங்களை ராணுவ விமான படை தளத்தில் இறக்கி அவர்களை ராணுவ முகாமில் இரு மாதங்கள் அல்லது கொரானா பாதிப்பு முடியும் வரை அடைத்து வையுங்கள். முதல் கட்ட பரிசோதனையில் கொரானா பாதிப்பு இல்லாதவர்களை ராணுவ உபயோகத்திற்கு (Many people might be in the profession of Computer, Electronics Engineering, Medical Services, Design Engineers, Scientist, Teachers, etc) வைத்து கொள்ளுங்கள். வெளியே விட்டால் ஆபத்து.