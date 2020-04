மியூச்சுவல் பண்டு நிறுவனங்களுக்கு ரிசர்வ் வங்கி ரூ.50 ஆயிரம் கோடி கடன்

புதுடில்லி: மியூச்சுவல் பண்ட் நிறுவனங்களுக்கு ரூ.50 ஆயிரம் கோடி கடனுதவி அளிக்கப்படும் என ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது.



கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் காரணமாக உலக நாடுகளின் பொருளாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், பிராங்க்ளின் டெம்பிள்டன் மியூச்சுவல் பண்டு நிறுவனம் அதன் ஆறு பண்டு திட்டங்களை மூடிவிட்டது. இதனால், முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இதனால் ஏற்பட்ட சூழ்நிலையை ஆராய்ந்த ரிசர்வ் வங்கி, மியூச்சுவல் பண்டு நிறுவனங்களுக்கு ஐம்பது ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடனுதவி அளிப்பதாக அறிவித்துள்ளது. மியூச்சுவல் பண்ட் முதலீட்டாளர்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க இந்த கடனுதவி அளிக்கப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளது. நிலையான ரெபோ விகிதத்தில் 90 நாட்கள் ரெபோ நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவித்துள்ளது.





சிதம்பரம் வரவேற்பு

ரிசர்வ் வங்கியின் அறிவிப்புக்கு முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப.சிதம்பரம் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார்.



இது தொடர்பாக அவர் டுவிட்டரில் வெளியிட்ட பதிவில், மியூச்சுவல் பண்ட் நிறுவனங்களுக்கு ஐம்பது ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடனுதவி அளிக்கப்படும் என்ற ரிசர்வ் வங்கியின் முடிவை நான் வரவேற்கிறேன். இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர், வெளியிட்ட கவலைகள் மற்றும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக்கூறியதை ரிசர்வ் வங்கி கவனத்தில் கொண்டது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இவ்வாறு சிதம்பரம் கூறியுள்ளார்.





I welcome the RBI's announcement of a Rs 50,000 crore special liquidity facility for Mutual Funds. I am glad that RBI has taken note of the concerns expressed two days ago and requesting prompt action.