ஊரடங்கிற்கு பின் மதுவிலக்கு; தமிழக பா.ஜ., வலியுறுத்தல்

வழிபாட்டுத்தலங்களில் அடைபட்டு கிடக்கும் "கடவுள்கள்". அவைகளின் நிலையே பரிதாபம். காஞ்சு போன உண்டியல் வருமானம். உதவிக்கு வராத கடவுள். நாட்டை பார்த்தும், நிறத்தை பார்த்தும், மதத்தை பார்த்தும், பொருளாதார வசதியை பார்த்தும் வருபவனா கடவுள். ?? God has become irrelevant today. Religion has become irrelevant today. The institution of god and religion has been proven to be a farce and bogus.