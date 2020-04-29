டி.வி. கேமராமேனுக்கு கொரோனா: தனிமைப்படுத்திய கர்நாடக அமைச்சர்கள்

பெங்களூரு: பெங்களுருவில் உள்ள கன்னட தனியார் டிவி சானலில் பணிபுரியும் 34 வயதான கேமராமேனுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியானது. இதனையடுத்து துணை முதல்வர் உள்ளிட்ட 5 அமைச்சர்கள் தங்களை தனிமைப்படுத்திக்கொண்டனர்.
கொரோனா தொற்று உறுதியானது சிலநாட்களுக்கு பின்னரே தெரியவந்ததால், அதற்குமுன், அந்த கேமராமேன் முதல்வர், அமைச்சர்கள் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றதால், முதல்வர், துணைமுதல்வர் உள்ளிட்ட 5 அமைச்சர்கள் தங்களை பரிசோதனை செய்துவிட்டு தனிமைப்படுத்தி கொண்டனர். பரிசோதனையில் யாருக்கும் கொரோனா தொற்று இல்லையென்றாலும் தனிமைப்படுத்திகொண்டனர்.
அவ்வாறு தனிமைப்படுத்திக்கொண்ட அமைச்சர்களில் உள்துறை அமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை, சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் சி.டி. ரவி மற்றும் துணை முதல்வர் அஸ்வத் நாராயண் ஆகியோர் தங்களுக்க கொரோனா பரிசோதனை செய்துவிட்டு எங்களுக்கு தொற்று இல்லை என்பதை டுவிட்டரில் அறிவிப்பு செய்துள்ளனர்.
After being informed that I might have come in contact with a COVID-19 affected person, I have been in Home Quarantine.
I have tested negative, but will continue to be vigilant and take all necessary precautions.
— Dr. Ashwathnarayan C. N. (@drashwathcn) April 29, 2020
I have taken a swab test and it has come negative. I am under self quarantine and I am healthy.#Covid19
ನಾನು ಕೋವಿಡ್-19 ಗಂಟಲು ದ್ರವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ನಾನು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿದ್ದು, ಸ್ವತಃ ಕ್ವಾರೆಂಟೈನ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ.
— Basavaraj S Bommai (@BSBommai) April 29, 2020
Recently a Cameraman working for a kannada news channel had tested positive for #COVID19.
Even though I had no close interaction with him during my meetings, I got myself tested on 28th April.
I am happy to share with You that I have tested negative for #CoronaVirus. pic.twitter.com/PpAms4u77B
— C T Ravi 🇮🇳 ಸಿ ಟಿ ರವಿ (@CTRavi_BJP) April 29, 2020