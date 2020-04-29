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டி.வி. கேமராமேனுக்கு கொரோனா: தனிமைப்படுத்திய கர்நாடக அமைச்சர்கள்

Updated : ஏப் 29, 2020 23:36 | Added : ஏப் 29, 2020 22:29 | கருத்துகள் (1)
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பெங்களூரு: பெங்களுருவில் உள்ள கன்னட தனியார் டிவி சானலில் பணிபுரியும் 34 வயதான கேமராமேனுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியானது. இதனையடுத்து துணை முதல்வர் உள்ளிட்ட 5 அமைச்சர்கள் தங்களை தனிமைப்படுத்திக்கொண்டனர்.



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கொரோனா தொற்று உறுதியானது சிலநாட்களுக்கு பின்னரே தெரியவந்ததால், அதற்குமுன், அந்த கேமராமேன் முதல்வர், அமைச்சர்கள் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றதால், முதல்வர், துணைமுதல்வர் உள்ளிட்ட 5 அமைச்சர்கள் தங்களை பரிசோதனை செய்துவிட்டு தனிமைப்படுத்தி கொண்டனர். பரிசோதனையில் யாருக்கும் கொரோனா தொற்று இல்லையென்றாலும் தனிமைப்படுத்திகொண்டனர்.


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அவ்வாறு தனிமைப்படுத்திக்கொண்ட அமைச்சர்களில் உள்துறை அமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை, சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் சி.டி. ரவி மற்றும் துணை முதல்வர் அஸ்வத் நாராயண் ஆகியோர் தங்களுக்க கொரோனா பரிசோதனை செய்துவிட்டு எங்களுக்கு தொற்று இல்லை என்பதை டுவிட்டரில் அறிவிப்பு செய்துள்ளனர்.







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