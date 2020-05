கொரோனாவிலிருந்து காத்து கொள்ள ஹோமியோபதி மருந்து

ஹோமியோபதி உலகிலேயே பெரிய டுபாக்கூர் மருத்துவ முறை. அவகாட்ரோ எண் (6.02 x 10^23) என்றால் என்னவென்று தெரிந்தவர்கள் கொஞ்சம் ஆய்ந்து பார்த்தாலே புரியும், இதைவிட மோசடி எதுவும் இல்லை என்று. ஒன்றை ஞாபகம் வைத்து கொள்ளுங்கள் இந்த ஹோமியோபதி மருத்துவத்தில் மருந்தின் அளவு குறைய குறைய அதன் வீரியம் அதிகம் என்பது ஒன்று. ஆக 12 C வீரியம் என்றால் 10^24 மூலக்கூறுகளில் ஒரு மூலக்கூறு தான் மருந்து என்கிறது அவர்களின் முறை. மருந்தை சர்க்கரையில் கரைத்து இனிப்பு மிட்டாயாக தருவார்கள். நான் சொன்ன கணக்கின் படி 12C வீரிய மருந்தில், 343 கிராம் சர்க்கரையில் (சர்க்கரையின் மூல எடை) ஒரு அணுக்கூறு (molecule) மருந்து கூட இருக்க வாய்ப்பில்லை என்கிறது வேதியல் அறிவு. அந்த உருண்டையின் எடை 5 மில்லிகிராம் கூட இருக்காது. This entire pro-ces-s is ru-ning on placebo eff-ect (ஆறுதல் /போலி மருந்து) .. கோமியத்தை கூட சிலசமயம் நம்பிடலாம், ஆனா ஹோமியோபதியை நம்பவேமுடியாது.