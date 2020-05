முப்படையினர் அறிவிப்பிற்கு பிரதமர் மோடி நன்றி

புதுடில்லி: கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டவர்களை கவுரவப்படுத்திட முப்படையினர் முடிவு செய்திருப்பதற்கு பிரதமர் மோடி வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார்.



முப்படைகளின் தலைமை தளபதி பிபின் ராவத், ராணுவ தளபதி நரவானே, விமானப்படை தளபதி பதூரியா மற்றும் கடற்படை தளபதி ஆகியோர் நேற்று மாலை கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் பரவியுள்ள இந்த கடினமான நேரத்தில் கொரோனா போராளிகளை கவுரவப்படுத்தும் விதமாக மே. 3-ம் தேதி காஷ்மீர் முதல், கன்னியாகுமரி வரை, கொரோனா சிகிச்சை அளித்த மருத்துவமனைகள் மீது, மலர் துாவி நன்றி தெரிவிக்கப்படும்.







மேலும், கப்பல் படைக்கு சொந்தமான போர்க் கப்பல்களில், விளக்குகள் ஒளிரூட்டப்பட்டு, நம் கொரோனா வீரர்களுக்கு அணிவகுப்பு மரியாதை அளிக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளனர்.





முப்படை தளபதியின் இந்த முடிவை பிரதமர் மோடி வரவேற்று பாராட்டியுள்ளார். இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் மோடி பதவிவேற்றியுள்ளதாவது: நமது முப்படையின் வீரர்கள் எப்போதும் தேசத்தை பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பவர்கள். நாட்டில் நிலவியுள்ள இக்கட்டான பேரழிவு காலத்தில் மக்களுக்கு உதவிட முன்வந்துள்ளதன் மூலம் முப்படை தளபதியின் அறிவிப்பை வரவேற்கிறேன். இவ்வாறு பிரதமர் மோடி டுவிட் செய்துள்ளார்.





Our Armed Forces have always kept the nation safe. Even in times of disasters, they are out there helping people. Now, our Forces are, in a unique way, saying a big thank you to our frontline COVID-19 warriors for their endeavour towards making India COVID-19 free.