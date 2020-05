கல்வி கட்டணம் 100% திருப்பி அளிக்கும் திட்டம்: ஜெகன் அதிரடி

அரசு பள்ளிகளில் ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய் செலவு செய்து கழிவறையை சுத்தம் செய்யமாட்டாய்ங்க.. ஆனா, கல்விக்கட்டணம் என்று தனியார் பள்ளிகளுக்கு தாரை வார்க்க நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் கொட்டுவார்கள். Our politician's view of socioeconomic plans aare fundamentally flawed and seem to be devised to only loot and squander the money.