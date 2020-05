கொரோனா 'பூமராங்' போல மீண்டும் தாக்கும்; மருத்துவ நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை

காட்டுத்தீ போன்றது கொரானா என்றால் காற்று போன்றது ஊரடங்கு தளர்வு..மதுக்கடைகளை திறப்பது எரியிற தீயில் எண்ணைவார்ப்பது போன்றது...மேற்கத்திய ஆட்சியாளர்களுக்கு பொருளாதாரம் முக்கியம் என்று திறந்து விட்டார்கள்...கம்ம்யூனிஸ்ட் சீனா கட்டுப்படுத்தி பின் திறந்து விட்டுள்ளது... இந்தியா இரண்டும் கெட்டான் ஆக நடுவில் திறந்து விட்டுள்ளது. I fear we are going to loose the initial advantage what we had in controling the virus. With high population density the spread would be rapid in India if the lock down controls are lifted and arrack shops are ed.