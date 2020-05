உடல் வெப்பத்தால் வைரஸ் தாக்கம் குறையாது

WHO அமைப்பால் ஏதாவது உருப்படியான தகவல் இன்றுவரை உண்டா என்று பார்த்தால் ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் இல்லை. பாதிப்பு அதிகமாகும் இதனால் குறையாது அதனால் இன்னும் பாதிக்கப்படலாம் அது சரிப்பட்டு வராது இது சரியில்லை,இப்படி ஒண்ணுக்கும் உதவாத கருத்துக்கள்.இப்படி கருத்து காத்தமுத்து ஆக இருக்குறதுக்கா இவங்களுக்கு உலகநாடுகள் பணம் கொடுக்கிறது. சீனாவின் மீது வழக்கு தொடுக்கிறமோ இல்லையோ WHO மீது உலகநாடுகள் வழக்கு தொடுக்க வேண்டும். 2020ன் சாபக்கேடு WHO