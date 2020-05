மானேசரோவர் யாத்திரைக்கு சாலைப்பணி : இந்தியாவிற்கு நேபாளம் கண்டனம்

நாங்கள் டெல்லி வழி காத்மாண்டு வரை விமான பயணம் அங்கிருந்து லேண்ட் ரோவர் கார்களில் நியாலம் (திபெத்) வழியாக மானசரோவர் கைலாஷ் பதிமூன்றுநாள் பயணம் NEITHER PICTURES NOR CAN WORDS CONVEY THE EXPERIENCE OF THE JOURNEY TO KAILASH AND MANASAROVAR AND THE MAGNIFICENCE OF THE SURROUNDING MOUNTAINS. THEY REMINDED US OF HOW INSIGNIFICANT WE ARE IN COMPARISON TO THEIR DAUNTING SIZE AND RUGGEDNESS. SIMPLY, OUR MIND MUST BE IN TOUCH WITH THE GODS AND HOLY THINGS TO GAIN ENLIGHTENMENT. WE COULD FEEL THE ENERGY OF THE ENVIRONMENT DURING THE ENTIRE TRIP, TRULY A MEMORABLE EXPERIENCE. A PILGRIMAGE OF MANY A LIFE TIME