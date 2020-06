சீனாவிற்குள் நுழைந்து தாக்குதல்? மோடியின் அமைதிக்கு பொருள் என்ன?

இப்போ இருக்கும் சூழ்நிலையில... இந்தியா போரை தொடங்கினால்... கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட பல நாடுகள் சீனாவை துவம்சம் செய்ய காத்துக் கொண்டிருக்கின்றன... முக்கியமாக அமெரிக்காலாம் 'எப்போ எப்போ'ணு வெறிகொண்டு காத்துட்டுருக்கு... "பஞ்சாயத்துக்கு நான் வர்றேன்"ணு வாலன்ட்ரியா வண்டில ஏறிட்டு கிடக்கு... இஸ்ரேல் இந்தியாவுக்கு போர்ல உதவுறத தான் லட்சியம்ன்ற அளவுக்கு திரியுது... சீன ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள திபெத் மற்றும் தைவான் மக்களிடமிருந்து இந்தியாவுக்கு பெருமளவு ஆதரவு கிடைக்கும்... அதாவது... 1962-ல சீனாவுக்கு விசுவாசமா இங்குள்ள கம்மூனிஸ்ட்டுகள் இருந்தாங்கள்ல... அதே போன்று... (நல்லவேள... அப்போதிருந்த எண்ணிக்கைய விட தற்போது கம்யூனிஸ்ட்டுகள் குறைவு) வீரர்கள், தளவாடங்களின் எண்ணிக்கையலாம் கணக்குப் போட்டுட்டு இருக்குறத விட... சூழ்நிலையை கவனிக்குறது தான் வெற்றி தோல்வியை நிர்ணயிக்கும்... சூழ்நிலை இப்போ இந்தியாவுக்கு சாதகமா இருக்கு... First attack is a best defense...