ஐ.மு., கூட்டணி ஆட்சியில், பிரதமர் நிவாரண நிதியிலிருந்து ராஜிவ் அறக்கட்டளைக்கு நன்கொடை: நட்டா தாக்கு

புதுடில்லி: கடந்த ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியின் போது, பிரதமர் நிவாரண நிதியிலிருந்து, காங்கிரசின் ராஜிவ் அறக்கட்டளைக்கு திருப்பி விடப்பட்டதாக பா.ஜ., தலைவர் நட்டா தெரிவித்துள்ளார்.



நேற்று நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய பா.ஜ., தலைவர் நட்டா, காங்கிரசின் ராஜிவ் அறக்கட்டளைக்கு சீனா நன்கொடை வழங்கியுள்ளதாக குற்றம்சாட்டினார்.



இதன் பின்னர் மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் கூறும் போது, காங்., கட்சி, சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. அது பற்றி, எதுவும் தெரிவிக்காமல், அக்கட்சி மவுனமாக உள்ளது. காங்கிரஸ் சார்பில் நடத்தப்படும், ராஜிவ் அறக்கட்டளையின் தலைவராக, சோனியா உள்ளார். இதன் உறுப்பினர்களாக, முன்னாள் பிரதமர், மன்மோகன் சிங், ராகுல், பிரியங்கா, சிதம்பரம் உட்பட பலர் உள்ளனர். இந்த அறக்கட்டளைக்கு, சீன துாதரகம் சார்பில், 2005 - 06ம் ஆண்டில், நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது பற்றி, 2005 - 06ம் ஆண்டுக்கான ஆண்டறிக்கையில், ராஜிவ் அறக்கட்டளை தெரிவித்து உள்ளது என தெரிவித்திருந்தார்.



இந்நிலையில், பா.ஜ., தலைவர் நட்டா டுவிட்டரில் வெளியிட்ட பதிவுகளில் கூறியுள்ளதாவது: பிரதமர் தேசிய நிவாரண நிதி என்பது நாடு முழுவதும் பேரடர்களை சந்திக்கும் மக்களுக்கானது. ஆனால், ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியில், இதிலிருந்து ராஜிவ் அறக்கட்டளை(ஆர்ஜிஎப்)க்கு நன்கொடை வழங்கப்பட்டது

பிரதமர் நிவாரண நிதி வாரியத்தில் தலைவராக இருந்தது யார்? சோனியா

ராஜிவ் அறக்கட்டளையின் தலைமை பதவியில் இருந்தது யார்? சோனியா தான்.

எந்தவித அறிவுணர்வும் இல்லாமல், வெளிப்படை தன்மை இல்லாமல் இதன் நடைமுறைகள் இருந்துள்ளன. என தெரிவித்து அது தொடர்பான சில ஆவணங்களை வெளியிட்டுள்ளார்.

PMNRF, meant to help people in distress, was donating money to Rajiv Gandhi Foundation in UPA years.Who sat on the PMNRF board? Smt. Sonia GandhiWho chairs RGF? Smt. Sonia Gandhi.Totally reprehensible, disregarding ethics, processes and not bothering about transparency. pic.twitter.com/tttDP4S6bY



மற்றொரு பதிவில்,இந்தியா மக்கள், கடுமையாக உழைத்து சம்பாதித்த பணத்தை, தேவைப்படும் சக மக்களுக்கு உதவுவதற்காக பிரதமர் நிவாரண நிதிக்கு அளித்தனர். . பொது மக்களின் பணத்தை, ஒரு குடும்பம் நடத்தும் அறக்கட்டளைக்கு அளிப்பது பெரிய மோசடி மட்டுமல்ல, நாட்டு மக்களுக்கு இழைத்த அநீதியாகும் எனக்கூறியுள்ளார்.



One family's hunger for wealth has cost the nation immensely. If only they have devoted their energies towards more constructive agenda.



The Congress' Imperial Dynasty needs to apologise to the unchecked loot for self-gains!