விவசாய நடவடிக்கையில் உயர்வை எட்டும் தெலுங்கானா

ஐதராபாத் : தெலுங்கானாவில் சிறந்த காலநிலை மற்றும் பருவமழை காரணமாக பருத்தி உள்ளிட்ட முக்கிய பயிர்கள் சாகுபடிக்கான நடவடிக்கையில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால் விவசாய நடவடிக்கையில் தெலுங்கானா வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது.





தெலுங்கானாவில் டிஆர்எஸ் அரசின் புரட்சிகரமான நடவடிக்கைகளாலும், மாநிலத்தில் ஏற்கனவே வளமான மண் போன்ற பல்வேறு வளங்களுடன் சிறந்த காலநிலைகளும் உள்ளதால் நமது மாநிலம் விவசாய மாநிலமாக மாறி வருகிறது என முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் கடந்த மாதம் தெரிவித்திருந்தார். நாட்டில் விவசாயத்தை காக்கவும், விசாயிகளின் நலனை மேம்படுத்தவும் மத்திய அரசு பல்வேறு சிறப்பான பலத்திட்டங்களை ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் செயல்படுத்தி வருகிறது. தெலுங்கானாவில் விவசாய மக்களின் நலனை கருத்திற்கொண்டு சிறப்பு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதால், பல விவசாயிகள் பலனடைந்துள்ளனர்.



மேலும் ஐதராபாத்தில் உள்ள பதஞ்செருவை தளமாக கொண்ட அரை வறண்ட வெப்ப மண்டலங்களுக்கான சர்வதேச பயிர் ஆராய்ச்சி நிலையம் (The International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics) மூலம் நமது மாநிலத்தில் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இருக்கும் கருப்பு, சிவப்பு மற்றும் களிமண் போன்ற மண் வளங்களின் தன்மைகளை பரிசோதித்து, அதன் தன்மைக்கு ஏற்ப வெப்பநிலைகளுடன் தகுந்த பயிர்களை சாகுபடி செய்வதற்கான காலநிலை உள்ளது. தற்போது மாநிலத்தில் பருவ மழை துவங்கியுள்ளதால், விவசாயத்தை மேம்படுத்த பண்ணை நடவடிக்கைகள் வேகத்தை அதிகரித்தன.



முதல்வர் சந்திரசேகர ராவின் ஆலோசனைபடி, விவசாயிகள் 44.5 லட்சம் ஏக்கர் சாதாரண சாகுபடி பகுதிக்கு எதிராக, சுமார் 26.41 லட்சம் ஏக்கரில் (59 சதவீதம்) சாகுபடி தொடங்கும் முக்கிய பயிராக உருவான பருத்தி சாகுபடிக்கு விவசாயிகள் முயன்றனர். மற்ற பயிர்களை காட்டிலும் பருத்தி சாகுபடி அதிகமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முன்பு சுமார் 34.53 லட்சம் ஏக்கரில் (33 சதவீதம்) தொடங்கி 1.03 கோடி ஏக்கர் பரப்பளவில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. சாதாரண பயிர் சாகுபடிக்கு 1.35 லட்சம் ஏக்கரில் விவசாய பணிகள் (நடவடிக்கை) மேற்கொள்ளப்படும். இதற்காக இயற்கை முறை விதைகள் , உரங்கள் மற்றும் பூச்சிகொல்லி மருந்துகள் ஆகியவற்றுக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுகின்றன.









மாநிலம் முழுவதும் பருவமழை தீவிரமாக இருப்பதால் விவசாயிகள் விதைப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். நேற்று முன்தின நிலவரப்படி, சுமார் 62,019 ஏக்கர் பரப்பளவில் ஜோவர், பஜ்ரா, மக்காச்சோளம், ராகி, நிலக்கடலை, எள், பருப்பு வகைகள், சோயாபீன், பருத்தி போன்ற மழைக்கால பயிர்களை விதைக்கத் தொடங்கியுள்ளனர்.

சுமார் 3.85 லட்சம் ஏக்கரில் பருப்பு சாகுபடியும், சுமார் 2.6 லட்சம் ஏக்கரில் எண்ணெய் விதைகள் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. அடுத்த இரு வாரங்களில் நெல் மற்றும் மற்ற மானவாரி பயிர்களை விதைப்பது முழுவீச்சில் இருக்கும். தற்போதைய பருவத்தில் காலநிலைக்கு ஏற்ற பயிர்களை சாகுபடி செய்ய தேவைப்படும் உரம் மற்றும் விதைகள் கிடைக்க வேளாண் துறை தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருகிறது.



மற்ற மாநிலங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் அடிலாபாத் முன்னிலையில் உள்ளது. விவசாய நடவடிக்கைகள் 4.85 லட்சம் ஏக்கர் பரப்பளவில் மொத்த சாகுபடி பரப்பளவில் 93 சதவீதத்தை எட்டியுள்ளன. ஜாக்டியல் மற்றும் வனபர்த்தி மாவட்டங்களில் பண்ணை நடவடிக்கைகள் இன்னும் வேகத்தை எட்டவில்லை, அவற்றின் மொத்த சாகுபடி பரப்பளவில் முறையே நான்குசதவீதம் மற்றும் ஐந்து சதவீதம் மட்டுமே உள்ளன.

