ஜெகத்ரட்சகனிடம் அமலாக்கத்துறை விசாரணை

சென்னை: சட்ட விரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கில், தி.மு.க., எம்.பி., ஜெகத்ரட்சகனிடம் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர்.



சட்டவிரோதமாக ப்ப்பரிமாற்றம் மூலம் ரூ.65 கோடி அளவுக்கு சொத்து வாங்கியதாக அரக்கோணம் தொகுதி தி.மு.க., எம்.பி., ஜெகத்ரட்சகன் மீது புகார் எழுந்தது. இது தொடர்பாக ஆஜராகும்படி அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சம்மன் அனுப்பினர். இதனையடுத்து, சென்னையில் உள்ள அலுவலகத்தில், ஆஜரான ஜெகத்ரட்சகனிடம் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர்.













