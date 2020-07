அமெரிக்காவில் உச்சத்தில் பாதிப்பு; டிரம்ப் கருத்தால் மீண்டும் சர்ச்சை

வாஷிங்டன்: கொரோனா வைரசால் மிகவும் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் அமெரிக்கா முதலிடத்தில் உள்ளது. அங்கு இதுவரை, 28.36 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிப்படைந்துள்ளனர்; 1.31 லட்சத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். கொரோனா பரவலைக் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அமெரிக்கா திணறிவருகிறது.





இந்நிலையில், அமெரிக்காவில் நேற்று மட்டும் 56 ஆயிரம் பேருக்கு வைரஸ் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்காவில் கொரோனா பாதிப்பு ஏற்படத் துவங்கிய நாள் முதல், ஒரே நாளில் இவ்வளவு அதிகமான பாதிப்புகள் இதற்கு முன் ஏற்படவில்லை. பிரேசிலில் மட்டும்தான் இதற்கு முன், ஒரேநாளில் 50,000 பேருக்கு வைரஸ் தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அமெரிக்காவில் கடந்த செவ்வாய்க் கிழமையும் 49,286 பாதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டன. நேற்று முன்தினம் 50 ஆயிரமும், நேற்று 56 ஆயிரம் பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.





'பரிசோதனைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தால் பாதிப்பு எண்ணிக்கை அதிகமாகத்தான் செய்யும்' என, அதிபர் டிரம்ப் கூறியதோடு, 'நாடு முழுவதும் மக்கள் முகக்கவசம் அணிவதைக் கட்டாயமாக்க வேண்டும் என, நான் நினைக்கவில்லை. ஏனெனில், நாட்டில் பல இடங்கள் உள்ளன. அங்கு, மக்கள் நீண்ட இடைவெளியில் தங்கி வருகிறார்கள்' எனத் தெரிவித்துள்ளார்.



“Facts don't care about your feelings” and the facts are:

- COVID is only getting worse in the US

- COVID is deadly, sometimes even in the young & healthy

- masks drastically reduce transmission

- wearing a mask isn't harmful for the VAST MAJORITY of people

- YOUR actions matter