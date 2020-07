ஒடிசாவில் ஒரே நாளில் அதிகபட்சமாக 561 பேருக்கு கொரோனா

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புவனேஸ்வர் : ஒடிசாவில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து ஒரே நாளில் 561 பேர் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டதாக அம்மாநில சுகாதாரதுறை தெரிவித்துள்ளது.





இந்தியாவில் கொரோனா வைரசின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது. ஒடிசாவில் நோய் பாதிப்புகளை கட்டுப்படுத்த மாநில அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இந்நிலையில் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் (ஒரே நாளில்) மேலும் 561 பேருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது பரிசோதனையில் கண்டறியப்பட்டது. மாநிலத்தின் மொத்த பாதிப்புகளின் எண்ணிக்கை 8,106 ஆக உயர்ந்தது. நேற்று கொரோனா பாதிப்புகளில் சிக்கி 2 பேர் பலியாகினர். தற்போது வரை ஒடிசாவில் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 29 ஆக அதிகரித்தது.









புதிதாக தொற்று நோய் உறுதியானவர்களில், 425 பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட முகாம் களையும், 136 பேர் மாநிலத்தின் பல்வேறு நகரங்களிலும் பாதிக்கப்பட்டது தெரியவந்துள்ளது. பலியான 2 பேர் காஞ்சாம் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்களாவர். மேலும் காஞ்சாமில் 283 பேர், கட்டாக்கில் 81 பேர், ராயகடாவில் 76 பேர் மற்றும் கோர்தாவில் 26 பேர் ஆகியோருடன் ஒரு என்டிஆர்எப் ஜவானும் பாதிக்கப்பட்டனர். மாநிலத்தில் 2,567 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர். குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 5,502 ஆக உயர்ந்தது.

Advertisement