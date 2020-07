மாஜி நடிகையும் எம்.பி.யுமான சுமலதாவிற்கு கொரோனா தொற்று

பெங்களூரு: மாஜி நடிகையும், லோக்சபா எம்.பி.யுமான சுமலதா அம்பரீசுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.



இது தொடர்பாக அவர் சமூக வலைதளங்களான பேஸ்புக், டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ளது.

டுவிட்டர் பக்கத்தில் நடிகை சுமலதா வெளியிட்டுள்ளதாவது:

கடந்த சனிக்கிழமை (ஜூலை 4ம் தேதி), எனக்கு தலைவலியும், தொண்டை வலி உள்ளிட்ட லேசான அறிகுறிகள் ஏற்பட்டது.





உடனே கொரோனா பரிசோதனை செய்து கொண்டேன். சோதனை முடிவில் கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது. கொரோனா பாதித்த எனது தொகுதியில்ஆய்வு நடத்தியதால் ஒரு வேளை பாதிப்புக்கு ஆளாகி இருக்கலாம். வலுவான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, பொதுமக்களின் ஆசீர்வாதம் இருப்பதால் இந்த நோயிலிருந்து வேகமாக குணமடைவேன் இவ்வாறு அதில் பதிவேற்றியுள்ளார்.





Dear friends,

I had developed mild symptoms of headache and throat irritation on Saturday, July 4. I decided to get tested as I might have been exposed to COVID-19 during the course of my constituency duties and tours. (1/n)