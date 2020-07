பாலிவுட் நடிகர் அமிதாப்பச்சனுக்கும் அவர் மகனுக்கும் கொரோனா

மும்பை: பாலிவுட் நடிகர் அமிதாப்பச்சனுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு மும்பை நானாவதி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.





இது குறித்து அமிதாப் டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளதாவது: நான் கொரோனா பரிசோதனை செய்து கொண்டேன் அதில் கொரோனா உறுதியானதை தொடர்ந்து மும்பை நானாவதி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளேன். என்னுடன் கடந்த 10 நாளில் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் அனைவரும் சோதனை செய்துகொள்ள அறிவுறுத்தியுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested !