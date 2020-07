5 ஆண்டுகள் ஊதியமின்றி கட்டாய விடுப்பு: ஏர் இந்தியா முடிவு

புதுடில்லி: நிதிச்சுமையில் சிக்கி தவித்துவரும் ஏர் இந்தியா நிறுவனம் தனது ஊழியர்களை ஊதியமின்றி 5 ஆண்டுகள் வரையில் கட்டாய விடுப்பில் அனுப்ப முடிவுசெய்துள்ளது.





இது குறித்து கூறப்படுவதாவது: மத்திய அரசுக்கு சொந்தமான ஏர் இந்தியா நிறுவனம் கடும் நிதிச்சுழலில் சிக்கி தவித்துவருகிறது. இதன்காரணமாக தனது ஊழியர்களை குறைக்க முடிவு செய்துள்ளது.



இதன்படி கடந்த காலங்களில் ஊழியர்களின் செயல்திறன் மற்றும் பணி நீக்கம், உரிய நேரத்தில் பணியாளர்கள் கிடைக்க பெறாத நிலைமை உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணிகளின் அடிப்படையில் பணி நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டிய ஊழியர்களை அடையாளம் காணும் பணி நடைபெற்று வருவதாக ஏர்இந்தியா நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.



பணியாளர்களை ஆறு மாதம் முதல் 5ஆண்டுகள் வரை ஊதியமின்றி கட்டாய விடுப்பில் அனுப்ப இயக்குனர்கள் குழு மற்றும் தலைவர் ராஜிவ் பன்சாலுக்கு அங்கீகாரம் அளித்து உள்ளதாக விமான நிறுவனம் தெரிவித்து உள்ளது.





Air India has started process of identifying employees -- based on factors like efficiency, health and redundancy -- who will be sent on compulsory leave without pay for up to 5 years: Official order