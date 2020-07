கொரோனா அறிகுறி: தனிமைப்படுத்திக்கொண்டார் நாகாலாந்து முதல்வர்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

கொஹிமா: நாகாலாந்து முதல்வருக்கு கொரோனா அறிகுறி தென்பட்டதையடுத்து தனக்கு தானே தனிமைப்படுத்திக்கொண்டார்.

நாகாலாந்து முதல்வர் நெய்பியு ரியோ, கடந்த வாரம் தனது அமைச்சர்கள், உயரதிகாரிகள் ஆகியோருடன் டில்லி சென்று அங்கு மாநில சட்டம், ஒழுங்கு நிலவரம் குறித்து மத்திய ராணு அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங்கை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார். டில்லியிருந்து நாகாலாந்து திரும்பியவர், கவர்னர் ஆர்.என். ரவியை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர்.



இந்நிலையில் நெய்பியு ரியோ உடல் பரிசோதனை செய்ததில் கொரோனா அறிகுறி இருந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதையடுத்து அவர் தனக்கு தானே தனிமைப்படுத்திக்கொண்டார்.











இதையடுத்து அவருடன் சென்ற இரு அமைச்சர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை நடந்ததாகவும், முடிவுகள் நாளை வெளியாகும் என்பதால் அவர்களும் தனிமைப்படுத்துதலுக்கு உட்படுத்திக்கொண்டதாக நாகாலாந்து ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.



Advertisement