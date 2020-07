மேரி டிரம்ப் புத்தகம்: முதல்நாளிலே விற்று தீர்ந்து சாதனை!

நியூயார்க்: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் குறித்து அவரது அண்ணன் மகளான மேரி டிரம்ப் எழுதிய புத்தகம் விற்பனைக்கு வந்த முதல் நாளிலேயே அனைத்து புத்தகமும் விற்றுவிட்டதாக அதன் வெளியீட்டாளர் சைமன் அண்ட் ஸ்கஸ்டர் தெரிவித்துள்ளார்.





Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man என்ற புத்தகம் தான் அந்த சாதனை படைத்துள்ளது. அதாவது,அனைத்து புத்தகமும் விற்பனைக்கு வந்த முதல் நாளின் முடிவில் 9,50,000 பிரதிகள் விற்றுவிட்டது. அந்த புத்தகத்தின் புக்கிங் விற்பனை, இ-புக் மற்றும் ஆடியோ உள்ளிட்ட அந்த எண்ணிக்கை புதிய சாதனை என அந்த புத்தக வெளியீட்டு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.









"மிக அதிகம் ஒருபோதும் போதாது: எனது குடும்பம் உலகின் மிக ஆபத்தான மனிதனை எவ்வாறு உருவாக்கியது" என்ற புத்தகம் செவ்வாயன்று விற்பனைக்கு வந்து அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பை ஒரு தெளிவற்ற வெளிச்சத்தில் சித்தரித்துள்ளது.

இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு, முன்னாள் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் ஜான் போல்டன் எழுதிய மற்றொரு டிரம்ப் சொல்லும் புத்தகத்தின் வெற்றியை சைமன் & ஸ்கஸ்டர் கொண்டாடினார். "தி ரூம் வேர் இட் ஹேப்பன்ட்" என்ற அந்த புத்தகம் அதன் முதல் வார விற்பனையில் 7,80,000 க்கும் மேற்பட்ட பிரதிகள் விற்றது.

புகழ்பெற்ற பத்திரிகையாளர் பாப் உட்வார்ட் எழுதிய "பயம்" அதன் முதல் நாள் விற்பனையின் முடிவில் 9,00000 பிரதிகள் விற்றது. முன்னாள் எஃப்.பி.ஐ இயக்குனர் ஜேம்ஸ் காமியின் "ஒரு உயர் விசுவாசம்" அதன் முதல் வார இறுதியில் 6,00000 பிரதிகள் விற்றது. மைக்கேல் வோல்ஃப் எழுதிய "ஃபயர் அண்ட் ப்யூரி", ஒரு மாதத்திற்கு வெளியே வந்த நேரத்தில் 1.7 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பிரதிகள் விற்றது.

ட்ரம்ப்போ அல்லது அவரது கூட்டாளிகளோ அவரைப் பற்றிய தவறான புத்தகங்களைத் தடுக்க முயன்றனர், இது கூடுதல் விளம்பர ஊக்கத்தை அளித்தது. இதனால் இந்த புத்தகம் விற்பனையில் சாதனை படைத்தது எனவும் கூறலாம்.

