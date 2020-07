'மூன்று சுமைகளால் போராட்டம்': வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர்

புதுடில்லி : 'கடந்த காலத்தின் மூன்று சுமைகளால், வெளியுறவு கொள்கையில், சர்வதேச அளவில் செல்வாக்கு பெற, இந்தியா கடுமையாக போராட வேண்டியுள்ளது' என, வெளியுறவு அமைச்சர், ஜெய்சங்கர் கூறியுள்ளார்.



வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர், 'The India Way: Strategies for an Uncertain World"' என்ற தலைப்பில், புத்தகம் ஒன்று எழுதியுள்ளார். இந்தப் புத்தகம், செப்டம்பர், 7ல் வெளியிடப்பட உள்ளது. அதில், அவர் கூறியிருப்பதாவது: கடந்த கால மூன்று சுமைகளை, இந்திய வெளியுறவு கொள்கை சுமக்க வேண்டியுள்ளது. இதில், முதலாவது, 1947ல் ஏற்பட்ட பிரிவினை. இது, நாட்டை மக்கள்தொகை ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் குறைத்து மதிப்பிட வைத்தது.



ஒரு திட்டமிடப்படாத செயல், சீனாவிற்கு, ஆசியாவில் அதிகமான இடத்தை வழக்க வைத்துவிட்டது.அடுத்ததது தாமதமாக எடுக்கப்பட்ட, பொருளாதார சீர்த்திருத்த நடவடிக்கைகள். பொருளாதார சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை சீனா மேற்கொண்டு, 15 ஆண்டுகளுக்குப் பின் தான், இந்தியா மேற்கொண்டது. இது இந்தியாவுக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியது.



மூன்றாவது, அணுசக்தி பற்றி உறுதியற்ற கொள்கை. இதனால், வெளியுறவு கொள்கையில் செல்வாக்கு பெற, இந்தியா கடுமையாக போராட வேண்டிஉள்ளது.இவ்வாறு, அவர் கூறியுள்ளார்.

