ஸ்மார்ட் நகரங்களுக்கு ஸ்மார்ட் மீட்டர் அளவீடு

பல நாடுகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் ஸ்மார்ட் மீட்டர் அளவீடு தொழில்நுட்பம் மின்சார நுகர்வுகளை நிர்வகிப்பதில் பயனுள்ளதாகவும், நம்பகமானதாகவும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசின் முன்முயற்சியின் படி, ஸ்மார்ட் சிட்டிகளுக்கு (Smart City) திறமையான, நம்பகமான மற்றும் தொடர்ச்சியான மின்சாரம் தேவை. இன்றைய மின்சாரதுறையில் AT & C losses ( Aggregate Technical and Commercial Loss) , பழைய உள்கட்டமைப்பு, மின்சார திருட்டு, பில்லிங் முறைகேடு மற்றும் செலுத்தப்படாத பில்கள் போன்ற பல்வேறு சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியதாக உள்ளது.





ஸ்மார்ட் மீட்டர் பயன்பாடு (மேம்பட்ட அளவீட்டு உள்கட்டமைப்பு) ஸ்மார்ட் சிட்டி (சிறந்த) கட்டத்திற்கான முக்கியமான அங்கமாகும். மேலும் ஸ்மார்ட் மீட்டர்களின் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் ஸ்மார்ட் மீட்டரிங்கைப் பொறுத்தது. தற்போது இந்த ஸ்மார்ட் மீட்டர்களை பயன்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த ஸ்மார்ட் மீட்டர்களால் மின்சார துறைக்கு ஏற்படும் இழப்புகளை சரிசெய்யலாம். தற்போதுள்ள மீட்டர்களால் மின் பகிர்மானத்தின் இழப்பு அதிகரிக்கிறது. இதனால் மின் கட்டணத்தின் குளறுபடிகள் நீங்கும். ஸ்மார்ட் மீட்டர் பொறுத்தப்பட்ட பின் வீட்டின் மின் பயன்பாட்டை பகிர்மான கழகமே நேரடியாக கண்காணிக்கும். ஸ்மார்ட் மீட்டர்களால் மின் சிக்கனத்தை கடைபிடிக்கலாம். ஸ்மார்ட் ப்ரீபெய்ட் மீட்டர் (ஸ்மார்ட் மீட்டர்) ப்ரீபெய்ட் மீட்டரை விட சிறந்த தொழில்நுட்பமாகும். ப்ரீபெய்ட் மீட்டர்கள் மின்சார டோக்கன்கள் அல்லது வவுச்சர்களால் செயல்படுகின்றன.



ஸ்மார்ட் மீட்டர்கள் சர்வதேச அளவீடுகளுக்கு இணங்க இணங்க சிறப்பாக அளவீடு செய்யப்பட்டு சோதிக்கப்படுகின்றன. ஸ்மார்ட் அளவீடு என்பது ஸ்மார்ட் மீட்டர்களின் பெரிய அளவிலான உண்மையான பயன்பாடாகும், அதாவது தரவு கையகப்படுத்தல், தகவல் தொடர்பு, தரவு மேலாண்மை, செயலாக்கம் மற்றும் நுகர்வோர், பயன்பாட்டு நிறுவனம் மற்றும் அரசாங்கத்திற்கு அந்த நன்மைகளை தெளிவுபடுத்துதல். AMI (மேம்பட்ட அளவீட்டு உள்கட்டமைப்பு) பெரும்பாலும் ஸ்மார்ட் அளவீட்டுக்கு ஒத்ததாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஸ்மார்ட் மீட்டர் (ஜிக்பீ அல்லது வைஃபை) போன்ற தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி ஸ்மார்ட் வீடுகளுக்கு சிறந்த வீட்டு ஆற்றல் மேலாண்மை தீர்வுகளை வழங்குகிறது.









இதன் நன்மைகள் :

மிகவும் துல்லியமான மற்றும் சரியான நேரத்தில் மின் பில்லிங்.

மின் பயன்பாட்டை மிகவும் உகந்த முறையில் திட்டமிட நுகர்வோருக்கு உதவுகிறது.

நுகர்வோர் மின் சாதனங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான சிறந்த திட்டத்தைப் பற்றி சிந்திக்க முடியும்.

நுகர்வோர் தங்கள் தொலைபேசி பயன்பாடு அல்லது வலையில் தங்கள் அன்றாட எரிசக்தி பயன்பாடு குறித்த விரிவான

தகவல்களை அணுகலாம்.

நுகர்வோர் அதிக மின்சார பில் விழிப்பூட்டல்களை அமைக்கவும், அதிக மின்சார கட்டணங்களை எவ்வாறு தவிர்ப்பது

என்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகளைப் பெறவும் முடியும்.

திட்டமிடப்பட்ட பராமரிப்பு இல்லாமல் தரவு சேகரிப்பு மற்றும் சிறிய பழுது தொலைதூரத்தில் செய்யப்படலாம். சிக்கல்களைக்

கண்டறிந்து தொலைவிலிருந்து தீர்க்க முடியும்.

மீட்டரை மாற்றாமல் தொலைதூரத்தில் கிரெடிட் மற்றும் கிரெடிட் டு ப்ரீபே ஆகியவற்றை மாற்றலாம்.

