ஜனநாயகத்திற்கு பாதிப்பு: ராகுல் கண்டனம்

புதுடில்லி: அரசியல் கட்சி தலைவர்களை, சட்டவிரோதமாக சிறையில் அடைத்து ஜனநாயகத்திற்கு இந்திய அரசு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் தெரிவித்துள்ளார்.



ஜம்மு - காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்து கடந்தாண்டு ஆக.ல் விலக்கி கொள்ளப்பட்டது. அதையடுத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மெஹபூபா உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர் மீது மிகவும் கடுமையான பொது பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு தொடரப்பட்டது.கடந்த ஆண்டு ஆக.,5ம் தேதி முதல் அரசு பங்களாக்களில் சிறை வைக்கப்பட்ட அவர், இந்த ஆண்டு ஏப்., மாதம் 7ம் தேதியில் இருந்து வீட்டுக் காவலில் உள்ளார். அவருடைய காவல் ஓராண்டை கடந்த நிலையில், மேலும் மூன்று மாதங்களுக்கு, அவரது வீட்டுக் காவல் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. இதற்கு பலத்த எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.



இது தொடர்பாக காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் டுவிட்டரில் வெளியிட்ட பதிவு: அரசியல் கட்சி தலைவர்களை சட்டவிரோதமாக இந்திய அரசு சிறையில் அடைத்த போது, இந்திய ஜனநாயகத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மெகபூபா முப்தியை விடுதலை செய்ய வேண்டியது முக்கியமான நேரம்.



India's democracy is damaged when GOI illegally detains political leaders.



It's high time Mehbooba Mufti is released.