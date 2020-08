8 கோடி மக்களை மறந்தாரா மோடி? சசி தரூர் சர்ச்சை பதிவு

புதுடில்லி: ''பிரதமர் மோடி இந்திய மக்கள் குறித்து பேசுகையில், 8 கோடி பேரை தவிர்த்துவிட்டு பேசியது வேதனை தருவதாக உள்ளது,'' என, சசி தரூர் குறிப்பிட்டுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.



உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டுமான பணிக்கான பூமி பூஜை, கடந்த 5ம் தேதி நடைபெற்றது. இதில், சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றினார். அப்போது பேசுகையில், ''ராமர் கோவில் கட்டுவதற்காக பல நூற்றாண்டுகளாக பல்வேறு தலைமுறையினர் சுயநலமின்றி தங்கள் இன்னுயிரை தியாகம் செய்துள்ளனர். அவர்களுக்கு, 130 கோடி இந்தியர்களின் சார்பாக நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர்களின் தியாகங்களுக்கு முன்னால் தலைவணங்குகிறேன். இதன்மூலமே இப்படியொரு பிரம்மாண்டமான ராமர் கோவிலை கட்டி எழுப்பக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது,'' என்றார்.





PM Modi congratulated 130 crore Indians when he spoke at the RamMandir yesterday. But India's population is estimated at 1,38,00,04,385 in mid-2020, a/c to UN data. An omission of 8 crore people is worrying to many, after CAA/NRC. If inadvertent, a correction would be reassuring.