160 மில்லியனுக்கும் அதிகமானோர் கண்டு களித்த ராமர் கோவில் பூமி பூஜை ஒளிபரப்பு

புதுடில்லி: ராமர் கோவில் பூமி பூஜை விழாவை உலகம் முழுவதும் 160 மில்லியனுக்கும் அதிகமானோர் டி.வியில் ஒளிபரப்பப்பட்ட நிகழ்ச்சி மூலம் கண்டுகளித்ததாக பிரசார் பாரதியின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.





பிரசார் பாரதி தலைமை நிர்வாக அதிகாரி வெம்பதி டுவிட்டரில் பதிவிட்டு இருப்பதாவது: கடந்த 5 -ம் தேதி உ.பி., மாநிலம் அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டுவதற்கான பூமி பூஜை விழா கொண்டாடப்பட்டது. இந்தவிழாவில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டார். பூமி பூஜை விழாவை தூர்தர்ஷன் நேரலையாக ஒளிபரப்பியது.



5-ம் தேதி புதன்கிழமை காலை 10.45 மணிமுதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை ஒளிபரப்பப்பட்ட நிகழ்ச்சியை 200க்கும் மேற்பட்ட டிவி சேனல்கள் தூர்தர்ஷனிடமிருந்து பெற்று நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்பியது. இதன் மூலம் 160 மில்லியனுக்கும் மேலான மக்கள், 7 பில்லியன் மணித்துளிகள் நேரம் பார்த்துள்ளனர். இவ்வாறு பதிவிட்டு உள்ளார்.

Per preliminary estimates over 160 Million people watched the live telecast of the Ayodhya Ram Temple Bhumi Pujan ceremony, resulting in viewership of more than 7 billion viewing minutes across the TV universe in India.

Above viewership is of Doordarshan's live coverage which was carried by nearly 200 TV channels during the main events between 1045 am and 2pm on wednesday the 5th of August 2020.