கொரோனாவிலிருந்து குணமடைந்தார் ராஜமவுலி

ஐதராபாத்: 'பாகுபலி' திரைபடத்தின் மூலம் உலகளவில் பிரபலமடைந்தார் பிரபல இயக்குனர் ராஜமவுலி. தற்போது ஜூனியர் என்.டி.ஆர், ராம்சரண், அஜய் தேவ்கான், அலியா பட் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கும் 'ஆர்.ஆர்.ஆர்' படத்தை இயக்கி வருகிறார். இந்தியாவில் பரவியுள்ள கொரானா வைரஸ் காரணமாக படப்பிடிப்பு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.





இந்நிலையில் ராஜமவுலி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஜூலை 29-ம் தேதி கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டதையடுத்து தனது குடும்பத்தினருடன் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டார்.

14 நாட்கள் சிகிச்சைக்கு பின் தொற்று இல்லை என உறுதியானது.







இது குறித்து டுவிட்டரில் ராஜமவுலிகூறியது, "இரண்டு வாரத் தனிமைக் காலத்தை முடித்துவிட்டேன். எந்த அறிகுறியும் இல்லை. பரிசோதனை எடுக்க வேண்டுமே என்று எடுத்தேன். எங்கள் அனைவருக்கும் தொற்று இல்லை என்று தெரியவந்துள்ளது.



ப்ளாஸ்மா தானம் செய்யத் தேவையான ஆண்டிபாடீஸ் எங்கள் உடலில் உருவாகியுள்ளதா என்பதைப் பார்க்க மருத்துவர் எங்களை 3 வாரங்கள் காத்திருக்கச் சொல்லியிருக்கிறார்" இவ்வாறு அவர் கூறினார்.





Completed 2 weeks of quarantine! No symptoms. Tested just for the sake of it... It is negative for all of us...

Doctor said we need to wait 3 weeks from now to see if we've developed enough antibodies for plasma donation!