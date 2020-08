பிரணாப் முகர்ஜி உயிருடன் உள்ளார்: மகன் தகவல்

புதுடில்லி: முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜியின் உடல்நிலை குறித்து வதந்தி பரவிய நிலையில், அவர் உயிருடன் உள்ளார். வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என அவரது மகன் அபிஜித் முகர்ஜி தெரிவித்துள்ளார்.



முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜிக்கு டில்லியில் உள்ள ராணுவ மருத்துவமனையில் மூளையில் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து நடந்த சோதனையில் அவர் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது தெரியவந்தது. இருப்பினும் அவரது உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது. வென்டிலேட்டர் உதவியுடன் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவரது உடல்நிலையில் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை என மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது.



இந்நிலையில், பிரணாப் முகர்ஜி காலமாகிவிட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் வதந்தி பரவியது. அது குறித்த ஹேஷ்டேக்கும் டிரெண்டிங்கில் இருந்தது.ஆனால், அதனை அவரது குடும்பத்தினர் மறுத்துள்ளனர்.



பிரணாப் மகன் அபிஜித் முகர்ஜி வெளியிட்ட டுவிட்டர் பதிவு:எனது தந்தை உயிருடன் உள்ளார். கற்பனை மற்றும் பொய் செய்திகள் சில பத்திரிகையாளர்கள் சமூக வலைதளங்களில் பரப்புவதாக தெரிவித்துள்ளார்.



My Father Shri Pranab Mukherjee is still alive & haemodynamically stable !

Speculations & fake news being circulated by reputed Journalists on social media clearly reflects that Media in India has become a factory of Fake News .