ரூ.2,800 விலையில் ரெம்டெசிவிர் மருந்து; ஜைடஸ் கெடிலா நிறுவனம் அறிமுகம்

Remdesivir என்பது ஒரு Antiviral drug. வைரஸ் நோய்களுக்கு எதிராக எந்த antivirus மருந்தும் இதுவரை முழுமையாக செயல்பட்டது இல்லை. நமது அறிவியல் அறிவுபடி வைரஸ் நோய்களுக்கு எதிராக தடுப்பூசிகள் (Vaccines) தான் நோய் வராமல் தடுக்க இயலும் (As prevention, not treatment). தடுப்பூசிகள் இல்லாத பட்சத்தில் இந்த Antivirus drug ஐ "Something is better than nothing" என்ற முறையில் பயன்படுத்தலாம். இந்த மருந்து கம்பெனிகள் தற்போது விலையை குறைத்தது, விரைவில் தடுப்பூசிகள் வெளிவர தயாராக இருப்பதே முக்கிய காரணம் என தோன்றுகிறது.