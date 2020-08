சுதந்திர கனவுகள்

எத்தகைய சுதந்திர கனவுகளோடு, நம் தேசத் தலைவர்கள், நமக்கு சுதந்திரத்தை வாங்கித் தந்தனர். அந்தக் கனவுகள் எல்லாம், வரலாற்று புத்தகங்களிலேயே புதைந்து போய் விட்டன.



நாம் பெற்ற சுதந்திரத்தை, எந்த அளவிற்கு, நம் நாட்டின் ஏழை மக்களின் வாழ்க்கை நிலையை உயர்த்துவதற்கும், நம் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் பயன்படுத்தினோம் என்று நாம் சிந்திக்க வேண்டிய தருணமிது. நம் நாடு, முழுவதுமாக வளர்ச்சி அடையவில்லை என்று சொல்ல இயலாது. ஆனாலும், நம் வளர்ச்சியானது முழுத் தரத்துடனான வளர்ச்சி அல்ல என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.



நல்ல நோக்கத்தோடு நம் அரசுகள், சட்டங்களையும், சலுகைகளையும் அறிவிக்கின்றன. நம் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும், தாழ்ச்சிக்கும், பொறுப்பானவர்கள் நம் அரசியல் தலைவர்கள், கட்சிகள் தான் என்று புலம்பி, பொழுதை போக்குவதில் எந்தப் பயனும் இல்லை. நம் ஜனநாயக நாட்டில் அரசியல் கட்சியை உருவாக்கி வளர்ப்போரும் மக்களே. தலைவர்களை தேர்ந்தெடுப்பவர்களும் மக்களே. மக்கள் முழு விழிப்புணர்வோடு நாட்டின் வளர்ச்சி என்ற இலக்கோடு இயங்கினால், தலைவர்களும், கட்சிகளும் நம் வழிக்கு வருவர்.நம் நாட்டில் பெரும்பாலும், சட்டம் முதல் சலுகைகள் வரை, எல்லாமே தவறான வழியிலேயே பயன்படுத்தப் படுகின்றன. சட்டத்திலிருந்து தன்னை பாதுகாத்து கொள்ளும் நோக்கம் மட்டுமே, தனி மனிதனுக்கு இருக்கிறது. பொறுப்பற்ற மனிதர்கள்சட்டத்தை உணர்ந்து மதிக்கும் மனநிலையோ, புரிதலோ பெரும்பாலானவருக்கு இல்லை.



வீட்டில் பெற்றோரையும், வகுப்பில் ஆசிரியரையும் மதிக்கும் மனநிலையில் ஒரு மனிதன் வளரவில்லை என்றால், அவன் எந்தக் காலத்திலும், ஒரு நாட்டின் நல்லக் குடிமகனாக விளங்க இயலாது. நமக்கு பாதுகாப்பாக உருவாக்கப்பட்ட சட்டத்தை நாமே மதிப்பதில்லை. பொது இடத்தில் புகை பிடிக்கக் கூடாது என்கிறது சட்டம். ஆனால், கடைகளின் முன் நின்றால், நம் முகத்திலேயே ஊதிச் செல்கின்றனர்.தவறை சுட்டிக் காட்டினால் கொலை நிகழ்த்துமளவிற்கு கூட அவர்கள் சுதந்திரமாக உணர்கின்றனர். சாலைகளில் ஆபத்து விளைவிக்கும், 'பேனர்'களை நிறுத்தக் கூடாதென நீதிமன்றம் கடுமையாக எச்சரித்தும், கட்சிப் பாகுபாடின்றி வைக்கின்றனர்.



கோடிகளில் அமைத்த தார் சாலைகளில் குழி தோண்டி, பேனர் எனும் வளராத மரங்களை வளர்க்கிறார்கள் கட்சியினர். ஒரு வழிப் பாதையில் வாகனங்கள் செல்ல வேண்டிய சாலைகளில் வேகமாய் எதிர்புறத்தில் சீறி வரும் வாகனப் புலிகள் என, சட்டத்தை மதிக்காமல் தன்னலம் சார்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொறுப்பற்ற மனிதர்களை அன்றாடம் பார்க்கிறோம்.



இத்தகைய மோசமான இயல்பையே தலைமுறை இடைவெளியின்றி சமூகத்தின் பெரும்பாலான மக்கள், தங்களது கலாசாரமாக்கி வருகின்றனர். ஆரோக்கியம் இருக்காதுமற்ற நாடுகளில், பொது இடங்களில் இலைகள் போட்டு சாப்பிடலாம் என, அந்த நாடுகளின் சாலைகள், தெருக்களின் தரம் குறித்து, பெருமிதம் கொள்கிறோம். ஆனால், நாம் நமது சாலையையோ, வீட்டிற்கு முன் செல்லும் பொதுப் பாதையையோ, சுத்தமாக வைத்திருப்பதில் கவனம் செலுத்துவதில்லை.எல்லாருக்கும் பணம், ஆடம்பரம், புகழ், பதவி, அதிகாரம், பகட்டு இவற்றிலேயே ஆர்வம் அதிகமாய் இருக்கிறது. பல பெற்றோரும், குழந்தைகளுக்கு அதைத்தான் விதைக்கின்றனர்.



சுதந்திரம் என்றால் எந்தத் தடையுமின்றி சிந்திப்பது, தடையின்றி பேசுவது, தடையின்றி எழுதுவது, தடையின்றி இயங்குவது என்று சொல்லிக் கொண்டே போகலாம். ஆனால், நம் நாட்டில் இப்போது சுதந்திரம் எப்படி இருக்கிறது... எல்லாவற்றிற்கும் சுதந்திரம் இருக்கிறது. என்ன வேண்டுமானாலும் பேசலாம்; எதைப் பற்றியும் பேசலாம். அரசியல், ஊடகம், பணம் ஆகியவற்றின் வலிமை பெற்றவர்களின் சுதந்திரத்தால், மற்றவர்களின் சுதந்திரம் முனங்கல்களோடு முடங்கி கிடக்கிறது அல்லது அவர்களின் ஈனக்குரல்கள், குரலை உயர்த்தி இடிப்பவர்களின் உரல்களில் நசுங்கி கிடக்கின்றன. இத்தகைய சுதந்திரத்தின் செயல்பாடுகளால் அடிமைப்பட்டு, ஒரு சுயநலமான அரசியல்வாதியின் மனநிலையில் தான் சாமானிய மக்களும் தற்போது சுயநலமாகவே இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.



நம் சுதந்திரம் என்பது மனதையும், உடலையும் சார்ந்தது. இரண்டின் ஆரோக்கியத்தைப் பொறுத்து தான் சுதந்திரமானது அதன் வளமையான பயனை உலகிற்கு கொடுக்கும்.பறவைகள் வானத்தில் சுதந்திரமாய் கூட்டமாய் பறந்து கொண்டிருக்கின்றன. அதன் சுதந்திரச் சிறகுகள் மற்ற பறவைகளின் சிறகுகளோடு மோதிக் கொள்வதில்லை. பறவைகள் அதனதன் கூட்டில், தன் குஞ்சுகளோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. இன்னொரு பறவையின் கூட்டை அவை சிதைப்பதோ ஆக்கிரமிப்பதோ இல்லை. மனிதர்கள் தான் அதன் வாழ்விடங்களை வீழ்ச்சி அடைய வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.இந்த நாடு ஏழை, பணக்காரர், மதம், ஜாதி, இனப் பாகுபாடின்றி எல்லாருக்கும் ஆனது. நாம் குறுகிய வட்டத்திற்குள் நின்று, குறுகிய நோக்கங்களுக்காக குரலுயர்த்திக் கொண்டே இருந்தால், குறுகிய வட்டங்களின் கூச்சல்கள் தான் மிஞ்சும்; கலவர பூமியில் ஆரோக்கியம் இருக்காது.



நம் ஆரோக்கியத்திற்கு, நம் ஆன்ம அமைதி எந்த அளவிற்கு முக்கியமோ அது போலத் தான் நம் நாட்டின் ஆரோக்கியத்திற்கு, நாட்டில் அன்பும், அமைதியும் நிறைந்திருக்க வேண்டும். அன்பு, அமைதி என்ற பெரிய வட்டத்திற்குள் நின்று, இந்திய குடிமக்கள் எல்லாரும் எந்த வேறுபாடுகளும் இன்றி சேர்ந்திசைக்க வேண்டும்.சமீபத்தில், ஐ.நா., சபை கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் மோடி, '2022ல் எல்லாருக்கும் வீடு என்ற திட்டத்தில் இந்தியாவிலுள்ள ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் பாதுகாப்பாக வீடு இருக்கும்' என்று, உறுதி கூறி இருக்கிறார்.



வரும், 2025ல் காச நோயையே இந்தியாவை விட்டு விரட்டும் இலக்கில் பயணித்து கொண்டு இருப்பதாகவும் கூறி இருக்கிறார். நாம். 75வது ஆண்டு சுதந்திரத்தை எட்டுவதற்குள், நம் நாட்டை, உலகிலுள்ள அனைத்து நாடுகளுக்கும், முன்னோடி நாடாக உயர்த்தி காட்ட வேண்டும். நம் நாட்டின் அணிகலன்உறைந்து போன கணினியை ரீஸ்டார்ட் செய்து இயக்க வைப்பது போல, கொரோனா காலத்திற்கு பிந்தைய இந்தியாவை, புதிய உத்வேகத்துடன் இயக்குவோம். அப்போது தான் புன்னகைக்கும் காந்தியின் முகத்தை பார்க்கும் போதெல்லாம், உலகிற்கு அந்த புன்னகையே நம் நாட்டின் அணிகலனாய் இருக்கும்.நாட்டின் குடிமக்கள் அனைவரும், நல்ல நோக்கோடு நாட்டின் பொருளாதாரம் உயரப் பாடுபட வேண்டும்.



மக்களின் இதயத்தில் பசுமை இருந்தால், நாட்டிலும் பசுமை தானே வரும். இயற்கையுடன் சேர்ந்து பறவைகளும், விலங்குகளும் நம்மோடு இணைந்து ஆனந்த இசை முழங்கும். பசுமையான இதயத்தோடு பாரம்பரியமான அன்போடு இந்த நாட்டையும், உலகத்தையும் பேணும் இலக்கோடு பயணிப்போம்!குமரி எஸ்.நீலகண்டன்தொடர்புக்கு:இ - மெயில்: punarthan@gmail.com 94446 28536- குமரி எஸ்.நீலகண்டன், M.SC, MAOld no - 204, new no - 432,D7, Parsn guru Prasad residential complex,T.T.K road,Alwarpet,Chennai - 600 018Cell no - 9444628536

