விநாயகர் சதுர்த்தி:வாழ்த்துத் தெரிவித்தார் ஜோ பிடன்

இந்தியா முழுவதும் இன்று விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடப்பட்டது. இந்த நிலையில் ஜனநாயகக் கட்சி அதிபர் வேட்பாளர் ஜோ பிடன் விநாயகர் சதுர்த்திக்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்துள்ளார்.







இதுகுறித்து ஜோ பிடன் தனது டுவிட்டர் பதிவில், “அமெரிக்கா, இந்தியா மற்றும் உலகம் முழுவதும் விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடும் அனைவருக்கும் வாழ்த்துகள். நீங்கள் எல்லாத் தடைகளையும் தாண்டி, ஞானத்தால் ஆசிர்வதிக்கப்படுவீர்கள்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.



To everyone celebrating the Hindu festival of Ganesh Chaturthi in the U.S., India, and around the world, may you overcome all obstacles, be blessed with wisdom, and find a path toward new beginnings.