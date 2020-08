காங்.,க்கு முழு நேர தலைவர் தேவை: சோனியாவுக்கு மூத்த தலைவர்கள் கடிதம்?

சோனியா மைண்ட் வாய்ஸ், அடேய் அடிமை கூட்டமே , கொரோன பாராமல் என் மகனை அரை தூக்கத்தில் எழுப்பி / அவன் விளையாடி கொண்டு இருந்த வீடியோ கேம் நிறுத்திப்புட்டு விதமா விதமான கெட்டப்பு /ஆங்கிலில் வீடியோ எடுத்து வெளியிட்டு அவனை ஆள் இன் ஆல் அழுகு ராஜாவாக ப்ரோமொட பண்ணது எதற்கு ? நீங்கள் வந்து திறமையான தலைவர் தேவை என்று கேட்பதற்க்கா ???? உங்களுக்கு இந்த சாய்ஸ் கொடுக்க படும் A. சோனியா, B. பப்பு ,C. பப்பி , D. A or B or C -இது தான் இத்தாலிய காங்கிரஸ் ஜனநாயகமாக தலைவர் தேர்ந்து எடுக்கும் முறை வேணுமுன்னா இருங்க இல்ல இடத்தை காலி பண்ணுங்க ????