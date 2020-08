தலைமை பொறுப்பு மாற்றம்: காங்., கட்சிக்குள் வெடிக்குது பூகம்பம்

புதுடில்லி : காங்., கட்சியில் பலர் பாஜ.,வுக்கு ஆதரவாக குரல் எழுப்பி வருகின்றனர் என்று இன்றைய காங்., காரிய கமிட்டி கூட்டத்தில் ராகுலின் பேச்சு காங்., கட்சிக்குள் பரபரப்பாக விவாதிக்கப்படுகிறது. தலைமையை மாற்ற வேண்டும் என பல நிர்வாகிகள் கூறி வந்த நிலையில் இந்த கூட்டம் மேலும் கட்சிக்குள் பல்வேறு குழப்பங்களை ஏற்படுத்தி உள்ளது.





மூத்த தலைவர்களுக்கு ராகுல் கண்டனம்



சோனியாவுக்கு கடிதம் எழுதியது தொடர்பாக காங்.,மூத்த தலைவர்கள் மற்றும் ராகுல் இடையே மோதல் ஏற்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது தொடர்பாக, கூட்டத்தில் ராகுல் பேசியதாவது:

மருத்துவமனையில் சோனியா அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையிலும், ராஜஸ்தானில் ஆட்சி சிக்கல் இருந்த நிலையில் கடிதம் எழுதப்பட்டது ஏன்? பா.ஜ., உடன் உள்ள தொடர்பு காரணமாக இந்த கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளது. கட்சி தொடர்புடைய பிரச்னையை வெளியில் சொன்னது தவறு. அதனை செயற்குழுவில் தெரிவித்திருக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.





கபில் , குலாம் மறுப்பு



இதற்கு பதிலளித்துள்ள குலாம் நபி ஆசாத், பா.ஜ., உடன் உள்ள தொடர்பை நிரூபித்தால், கட்சியில் இருந்து விலக தயாராக உள்ளதாக தெரிவித்தார்.



கபில் சிபல் டுவிட்டரில் வெளியிட்ட பதிவில், நாங்கள் பா.ஜ.,வுடன் தொடர்பில் உள்ளதாக ராகுல் கூறுகிறார். காங்கிரசுக்காக ராஜஸ்தான் உயர்நீதிமன்றத்தில் வாதாடி வெற்றி பெற்றோம். மணிப்பூரில் பாஜ., ஆட்சியை வீழ்த்த கட்சிக்காக வாதாடினோம். 30 ஆண்டுகளில், பா.ஜ.,விற்கு ஆதரவாக ஒரு கருத்தை கூட தெரிவித்தது இல்லை. இவ்வாறு அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.





சில நிமிடங்களில் நீக்கினார் கபில்





இதற்கிடையில் சில நிமிடங்களில் கபில்சிபல் தனது டுவிட்டை நீக்கி விட்டார். திரும்ப பெறுவதாக மீண்டும் வெளியிட்ட டுவிட்டரில் ராகுல் தனிப்பட்ட முறையில் பேசினார். என்னை பற்றி ஏதும் கூறவில்லை என்றார். இதனால் முன்னதாக போட்ட டுவிட்டை நீக்கி விட்டேன் என கூறி உள்ளார்.

Was informed by Rahul Gandhi personally that he never said what was attributed to him .



I therefore withdraw my tweet .